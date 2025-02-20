Взрыв прогремел в Одессе

В Одессе взорвали в воздух внедорожник — что уже известно
В Одессе, в результате детонации неизвестного предмета, повреждены три автомобиля. К счастью, погибших и пострадавших нет.
Об этом сообщает Главное управление патрульной полиции в Одесской области.
Подробности происшествия
Взрыв произошел на проспекте Шевченко. Устройство было подложено под одну из машин, однако пострадали и авто, которые были припаркованы поблизости. Сейчас на месте события работают взрывотехники, криминалисты, следователи и оперативники полиции. Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.
Напомним, недавно мы писали о сбивании дронов над Одесской областью. А также о мероприятиях в городе в честь Дня Небесной сотни.
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