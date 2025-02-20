Взрыв прогремел в Одессе

Место взрыва. Фото: ГУНП в Одесской области

В Одессе, в результате детонации неизвестного предмета, повреждены три автомобиля. К счастью, погибших и пострадавших нет.

Об этом сообщает Главное управление патрульной полиции в Одесской области.

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Подробности происшествия

Взрыв произошел на проспекте Шевченко. Устройство было подложено под одну из машин, однако пострадали и авто, которые были припаркованы поблизости. Сейчас на месте события работают взрывотехники, криминалисты, следователи и оперативники полиции. Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.

Напомним, недавно мы писали о сбивании дронов над Одесской областью. А также о мероприятиях в городе в честь Дня Небесной сотни.