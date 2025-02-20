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В Одесі підірвали в повітря позашляховик — що вже відомо

20 лютого 2025 18:01
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор
Вибух пролунав в Одесі
Місце вибуху. Фото: ГУНП в Одеській області
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор

В Одесі, унаслідок детонації невідомого предмету, пошкоджено три автівки. На щастя, загиблих та постраждалих нема.

Про це повідомляє Головне управління патрульної поліції в Одеській області.

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Подробиці події

Вибух відбувся на Проспекті Шевченка. Пристрій був підкладений під одну з автівок, проте постраждали й машини, які були припарковані поблизу. Наразі на місці події працюють вибухотехніки, криміналісти, слідчі та оперативники поліції. Правоохоронці встановлюють всі обставини.

Нагадаємо, нещодавно ми писаи про збиття дронів над Одещиною. А також про заходи в місті на честь Дня Небесної сотні.

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