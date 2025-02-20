Сбивание дронов над Одессой - видео

Как сбивали дроны над Одессой — ВМС показали видео
Российские войска вечером 19 февраля снова атаковали Одессу ударными дронами. Военно-морские силы ВСУ показали зрелищные кадры воздушного боя над регионом со сбитием вражеских беспилотников.
Об этом сообщили Военно-морские силы ВСУ.
Сколько дронов сбили
Ударные БпЛа россиян подлетели к Одесской области около десяти часов вечера. Военным морякам удалось их вовремя зафиксировать — в результате чего 16 вражеских беспилотников превратили в металлолом. Помогала ВМС и пограничная служба Украины.
"Спасибо воинам группировки ВМС ВС Украины за 16 уничтоженных Шахедов", — написали Военно-морские силы в сообщении.
Напомним, недавно мы писали об удачной ликвидации российской техники на Торецком направлении. А также об уничтожении штурмовика Су-25.
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