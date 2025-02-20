Збиття дронів над Одесою — відео

Робота ППО. Фото ілюстративне: i-vin.info

Російські війська ввечері 19 лютого знову атакували Одесу ударними дронами. Військово-морські сили ЗСУ показали видовищні кадри повітряного бою над регіоном зі збиттям ворожих безпілотників.

Про це повідомили Військово-морські сили ЗСУ.

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Ударні БпЛа росіян підлетіли до Одещини близько десятої години вечора. Військовим морякам вдалося їх вчасно зафіксувати — внаслідок чого 16 ворожих безпілотників перетворили на брухт. Допомагали ВМС і прикордонна служба України.

"Дякую воїнам угруповання ВМС ЗС України за 16 знищених Шахедів",— написали ВМС у повідомленні.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про вдалу ліквідацію російської техніки на Торецькому напрямку. А також про знищення штурмовика Су-25.