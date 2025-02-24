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Драка со стрельбой в Одессе — полиция выясняет обстоятельства

24 февраля 2025 16:25
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор
Драка в Одессе — подробности
Пистолет на асфальте. Фото иллюстративное: Коротко.Про
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор

В Одессе на Фонтанской дороге около 13:00 произошла драка между двумя горожанами. Во время схватки 44-летний мужчина выстрелил в землю, вероятно, из стартового пистолета и несколько раз ударил 45-летнего оппонента битой.

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Одесской области.

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Подробности происшествия

На место происшествия уже прибыли следователи и патрульные. Пострадавшего госпитализировали, а нападавшего доставили в полицию. Сейчас правоохранители проводят расследование. Полицейские изъяли нож и биту в качестве вещественных доказательств и направили их на экспертизу. Устанавливаются все обстоятельства конфликта и решается вопрос о внесении сведений об инциденте в ЕРДР.

Напомним, недавно мы писали об одесском депутате, которого обвиняют в измене. А также о возгорании дома в нашем городе.

Одесса драка оружие полиция Новости Одессы
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