Бійка в Одесі — подробиці

Пістолет на асфальті. Фото ілюстративне: Коротко.Про

В Одесі на Фонтанській дорозі близько 13:00 відбулася бійка між двома містянам. Під час сутички 44-річний чоловік вистрілив у землю, ймовірно, зі стартового пістолета та кілька разів ударив 45-річного опонента битою.

Про це повідомляє прес-служба ГУНП в Одеській області.

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Подробиці події

На місце події вже прибули слідчі та патрульні. Потерпілого госпіталізували, а нападника доставили до поліції. Наразі правоохоронці проводять розслідування. Поліцейські вилучили ніж та биту як речові докази і направили їх на експертизу. Встановлюються всі обставини конфлікту та вирішується питання щодо внесення відомостей до ЄРДР.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про одеського депутата, якого звинувачують у зраді. А також про загоряння будинку в нашому місті.