Бійка в Одесі — подробиці

Бійка зі стріляниною в Одесі — поліція з'ясовує обставини
В Одесі на Фонтанській дорозі близько 13:00 відбулася бійка між двома містянам. Під час сутички 44-річний чоловік вистрілив у землю, ймовірно, зі стартового пістолета та кілька разів ударив 45-річного опонента битою.
Про це повідомляє прес-служба ГУНП в Одеській області.
Подробиці події
На місце події вже прибули слідчі та патрульні. Потерпілого госпіталізували, а нападника доставили до поліції. Наразі правоохоронці проводять розслідування. Поліцейські вилучили ніж та биту як речові докази і направили їх на експертизу. Встановлюються всі обставини конфлікту та вирішується питання щодо внесення відомостей до ЄРДР.
Нагадаємо, нещодавно ми писали про одеського депутата, якого звинувачують у зраді. А також про загоряння будинку в нашому місті.
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