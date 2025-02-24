Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Рейд на парковках — в Одесі штрафували водіїв arrow

Рейд на парковках — в Одесі штрафували водіїв

24 лютого 2025 21:22
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор
В Одесі штрафували недоброчесних водіїв
Поліцейські перевіряють документи. Фото: офіційний канал міста
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор

Департамент транспорту спільно з Патрульною поліцією Одеси та ГО "Безбар’єрні" провели рейд на паркувальних місцях для людей з інвалідністю. Перевірили, хто дійсно має право там стояти, а хто — порушує правила.

Про це повідомив офіційний канал міста.

Читайте також:

Штрафи порушникам

На одеситів, які займали місця для людей з інвалідністю, не маючи на це право — поліцейські оформляли протоколи. Нагадаємо, відповідно до статті 122 Кодексу України про адміністративні правопорушення, паркування на місцях для осіб з інвалідністю без відповідних документів карається штрафом у розмірі: 1020-1700 грн. А за друге аналогічне порушення доведеться сплатити від 2040 до 2550 гривень.

"Паркувальні місця для людей з інвалідністю — це не привілей, а необхідність! Закликаємо водіїв дотримуватися правил і поважати права кожного. Якщо бачите порушення — звертайтеся до поліції", — йдеться у повідомленні.

Рейд на парковках — в Одесі штрафували водіїв - фото 1
Поліцейські перевіряють документи. Фото: офіційний канал міста

Нагадаємо, нещодавно ми писали про бійку зі стріляниною в Одесі. А також про підрив позашляховика військовго прокурора.

Одеса поліція парковка штрафи Новини Одеси
Реклама
Реклама
Реклама