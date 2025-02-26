Виявили 8 ухилянтів на Одещині поблизу кордону

Затримані на кордоні. Фото: Південне регіональне управління Держприкордонслужби України

Прикордонники затримали 8 чоловіків в одному з сіл Подільського району Одещини під час спроби нелегального перетинання держрубежу. Правоохоронці відкрили справу та скерували її до суду.

Про це повідомляє Південне регіональне управління Держприкордонслужби України.

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Подробиці справи

Службовці за допомогою безпілотника виявили та затримали групу чоловіків призовного віку, які намагались незаконно перетнути придністровський сегмент кордону. Ними виявились мешканці Дніпропетровської, Вінницької, Одеської та Київської областей, які звернулись за допомогою до адміна телеграм-каналу, а він вже визначив мандрівникам місце збору, звідки вони почали свій маршрут. У разі вдалого переправлення фігуранти мали сплатити по 110 тис. гривень на криптогаманець координатора.

Яке покарання загрожує

Щодо вісьмох порушників складено протоколи про вчинення ними адміністративного правопорушення за ст.204-1 КУпАП (Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України). За це їм загрожує від 10 до 15 діб адмінарешту або від 3 400 до 8 500 гривень штрафу.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про затримання ухилянтів в Роздільнянському районі. А також про нелегальну сигаретну фабрику на Одещині.