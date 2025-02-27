Правоохоронець переправляв чоловіків з Одещини в ПМР

Спіймані на кордоні чоловіки. Фото: Державне бюро розслідувань

Колишній начальник сектору водної поліції з Одеської області намагався організувати канал переправлення чоловіків призовного віку до невизнаного Придністров’я. Проте його викрило ДБР, яке відкрило на нього справу.

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

Читайте також:

Подробиці справи

За даними слідства, чоловік вирішив організувати схему переправлення ухилянтів ще у вересні минулого року. Він добре знав прикордонну місцевість та розташування блокпостів. Охочих виїхати з України підозрюваний набирав через соцмережі, а за переправлення з кожного брав 6,5 тисяч доларів США. Підшукувати "клієнтів" йому допомагали і спільники, які також мали відвозити чоловіків до кордону. Працівники ДБР затримали посадовця під час спроби переправити через кордон чотирьох військовозобов’язаних.

Яке покарання загрожує

Дії затриманого підпадають під ч.3 ст. 332 Кримінального кодексу України. (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України). Йому загрожує від семи до дев'яти років ув'язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про схему з переправлення до ПМР за 110 тисяч. А також про голову одеського фонду, який привласнив гроші для ЗСУ та виїхав.