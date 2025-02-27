На Одещині вчиняли диверсії на Укрзалізниці

Підозрюваний після затримання. Фото: Одеська обласна прокуратура

Мешканці Одещини на замовлення спецслужб влаштовували диверсії на об'єктах Укрзалізниці. Проте правоохоронці їх викрили, їм загрожує до 15 років позбавлення волі.

Про це повідомляє Одеська обласна прокуратура.

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Подробиці справи

Двоє мешканців Одеської області віком 20 та 24 років протягом липня 2024-го вчинили підпали трьох релейних шаф, трансформаторної підстанції та автомобіля військовослужбовця ЗСУ. За даними слідства, чоловіки приїжджали на об'єкти, знищували їх та знімали відео для подальшого звіту перед своїм замовником. Частину цих кадрів пізніше було розповсюджено через Telegram-канали, пов'язані з пропагандистськими структурами РФ. Винагороду за виконані диверсії обвинувачені отримували у криптовалюті, яка надходила через спеціально створені гаманці.

Яке покарання загрожує

Фігуратам оголосили про підозру за ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 113, ч. 2 ст. 194, ч. 1 ст. 114-1 КК України (перешкоджання діяльності ЗСУ, диверсія, та умисне пошкодження майна). За це чоловіки можуть отримати до 15 років за гратами.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про 5 тисяч доларів за рішення суду. А також про правоохоронця, який переправляв чоловіків за кордон.