В Одессе задержали адвоката при передаче взятки во время передачи взятки

Полицейские с подозреваемым. Фото: Полиция Одесской области

В Одессе адвокат пытался дать взятку, чтобы повлиять на судебное решение. Однако правоохранители поймали его с поличным, из-за чего мужчине грозит до восьми лет лишения свободы.

Об этом сообщает Полиция Одесской области.

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Подробности дела

По данным следствия, адвокат осуществлял защиту мужчины, обвиняемого в незаконном сбыте боеприпасов. Фигурант требовал у его матери 5 000 долларов на взятку для судьи, чтобы тот назначил ее сыну наказание, не связанное с лишением свободы. А в случае отказа предоставить деньги, утверждал, что его подзащитному грозит от трех до семи лет заключения. Полицейские задержали подозреваемого сразу после того, как он получил оговоренную сумму.

Какое наказание грозит

На основании собранных доказательств следователи сообщили фигуранту о подозрении по ч. 3 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины (получение неправомерной выгоды для себя за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства). Согласно санкции статьи, фигуранту грозит лишение свободы на срок до восьми лет с конфискацией имущества.

Напомним, недавно мы писали о правоохранителе, который переправлял мужчин в ПМР. А также о том, что Одесская область лидирует по количеству штрафов.