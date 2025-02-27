В Одесі затримали адвоката під час передачі хабаря

Поліцейські із підозрюваним. Фото: Поліція Одеської області

В Одесі адвокат намагався дати хабар, аби вплинути на судівське рішення. Проте правоохоронці співмали його на гарячому, через що чоловіку загрожує до восьми років позбавлення волі.

Про це повідомляє Поліція Одеської області.

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Подробиці справи

За даними слідства, адвокат здійснював захист чоловіка, обвинуваченого у незаконному збуті боєприпасів. Фігурант вимагав у його матері 5 000 доларів на хабар для судді, аби той той призначив її сину покарання, не пов’язане із позбавлення волі. А у випадку відмови надати гроші, стверджував, що його підзахисному загрожує від трьох до семи років ув’язнення. Поліцейські затримали підозрюваного одразу після того, як він отримав обумовлену суму.

Яке покарання загрожує

На підставі зібраних доказів слідчі повідомили фігуранту про підозру за ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України (одержання неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави). Згідно з санкцією статті, фігуранту загрожує позбавлення волі на строк до восьми років із конфіскацією майна.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про правоохоронця, який переправляв чоловіків до ПМР. А також про те, що Одещина лідирує за кількістю штрафів.