Одеса на третьому місці за кількістю несплачених штрафів

Одещина лідирує за кількістю несплачених штрафів
Одеська область на третьому місці у всеукраїнському рейтингу несплачених штрафів. Випереджають її лише Дніпропетровщина та Київщина.
Про це повідомляє Опендатабот.
Скільки не сплатили у відсотках
Загалом у реєстрі налічується 1,8 млн штрафів станом на кінець минулого року, 37% з яких не сплачені. В нашому регіоні боржників — 7,8% від загального обсягу протоколів. У столиці — 10,3%, а на Дніпропетровщині — 10,4%.
Кількість несплачених штрафів росте
Кількість проваджень через несплачені штрафи стабільно росте у всіх регіонах. На 33% боргів побільшало торік, а у порівнянні з періодом напередодні повномасштабної — аж у 2,4 раза. Найбільший приріст протермінованих чи несплачених стягнень — у Закарпатській області (у 5 разів більше ніж у 2021 році). На Одещині та Тернопільщині — майже у 4 рази.
Нагадаємо, нещодавно ми писали про штрафи за порушення військового обліку. А також про рейд на парковках Одеси.
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