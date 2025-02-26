Одеса на третьому місці за кількістю несплачених штрафів

Поліцейські ловлять порушників ПДД. Фото ілюстративне: РБК Україна

Одеська область на третьому місці у всеукраїнському рейтингу несплачених штрафів. Випереджають її лише Дніпропетровщина та Київщина.

Про це повідомляє Опендатабот.

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Загалом у реєстрі налічується 1,8 млн штрафів станом на кінець минулого року, 37% з яких не сплачені. В нашому регіоні боржників — 7,8% від загального обсягу протоколів. У столиці — 10,3%, а на Дніпропетровщині — 10,4%.

Приріст несплачених штрафів. Фото: скриншот

Кількість несплачених штрафів росте

Кількість проваджень через несплачені штрафи стабільно росте у всіх регіонах. На 33% боргів побільшало торік, а у порівнянні з періодом напередодні повномасштабної — аж у 2,4 раза. Найбільший приріст протермінованих чи несплачених стягнень — у Закарпатській області (у 5 разів більше ніж у 2021 році). На Одещині та Тернопільщині — майже у 4 рази.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про штрафи за порушення військового обліку. А також про рейд на парковках Одеси.