Одесса на третьем месте по количеству неуплаченных штрафов

Полицейские ловят нарушителей ПДД. Фото иллюстративное: РБК Украина

Одесская область на третьем месте во всеукраинском рейтинге неуплаченных штрафов. Опережают ее только Днепропетровская и Киевская области.

Об этом сообщает Опендатабот.

Читайте также:

Сколько не оплатили в процентах

Всего в реестре насчитывается 1,8 миллионов штрафов по состоянию на конец прошлого года, 37% из которых не оплачены. В нашем регионе должников — 7,8% от общего объема протоколов. В столице — 10,3%, а на Днепропетровщине — 10,4%.

Прирост неуплаченных штрафов. Фото: скриншот

Количество неуплаченных штрафов растет

Количество производств из-за неуплаченных штрафов стабильно растет по всем регионам. На 33% долгов стало больше в прошлом году, а по сравнению с периодом накануне полномасштабной — аж в 2,4 раза. Наибольший прирост просроченных или неуплаченных взысканий — в Закарпатской области (в 5 раз больше чем в 2021 году). В Одесской и Тернопольской областях — почти в 4 раза.

Напомним, что недавно мы писали о штрафах за нарушение военного учета. А также о рейде на парковках Одессы.