Шахраї ошукали одеситів на 200 тисяч доларів - подробиці

Підозрювані після затримання. Фото: Одеська обласна прокуратура

Підприємці заснували інвестиційну компанію, в якої не було жодних ліцензій чи дозволів, та ошукували одеситів. Фігурантам загрожує від п'яти до дванадцяти років ув'язнення з конфіскацією майна.

Про це повідомляє Одеська обласна прокуратура.

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Подробиці справи

За даними слідства, завдяки маніпуляціям та активній рекламі фігуранти переконували людей вкладати гроші в "перспективні" проєкти. Щоб додати вигляд легальності бізнесу, організатор визначив 92 види економічної діяльності — щоб зробити враження, що підприємство працює у широкому спектрі сфер. На перших етапах вкладникам виплачували невеликі суми, створюючи ілюзію вигідності інвестицій. Проте згодом надходження грошей припинилося, а організатори схеми зникли. У ході проведення обшуків вилучено комп’ютерну техніку, носії інформації, мобільні телефони, чорнові записи та кошти, що підтверджують протиправну діяльність.

Скільки людей постраждало

Отримані кошти ділки швидко конвертували в криптовалюту і виводили через офшорні рахунки. На сьогодні вже встановлено 7 постраждалих, серед яких є військові ЗСУ, а загальні збитки складають понад 200 тисяч доларів. За даними правоохоронців, кількість потерпілих може перевищувати 200 осіб.

Вилучені гроші. Фото: Одеська обласна прокуратура

Яке покарання загрожує

Організатору та двом його спільницям повідомили про підозру за ч. 5 ст. 190 КК України (шахрайство). Їм загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про військового, який продавав гранату. А також про диверсії на Укарзалізниці.