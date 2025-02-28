Николаевский военный напился и бросил гранату в ТЦК

Военный возле машины. Фото иллюстративное: Новости.LIVE

После ссоры с женой военный оставил свою часть и бросил гранату в здание ТЦК. Центральный районный суд Николаева сегодня оставил его под стражей без права внесения залога.

Об этом сообщает Центральный районный суд г. Николаева.

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Подробности дела

По данным следствия, 43-летний военнослужащий самовольно покинул часть и бросил гранату Ф-1 на территорию Территориального центра комплектования в Вознесенском районе. Мужчина был в состоянии алкогольного опьянения и объяснил, что сделал это после ссоры с женой. Взрыв сильно повредил два служебных автомобиля. Подозреваемого оставили под стражей без права внесения залога.

Какое наказание грозит

Мужчине сообщили о подозрении по ч.1 ст.114-1 УК Украины (Воспрепятствование деятельности Вооруженных Сил Украины и других военных формирований). Ему грозит от пяти до восьми лет лишения свободы.

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