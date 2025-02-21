Как аграриям Одесской области получить бронь от мобилизации

Техника в поле. Фото иллюстративное: Агрохим

Работники аграрных предприятий, которые являются критически важными для экономики Одесской области, имеют право получить отсрочку от мобилизации. Однако есть определенные особенности, из-за которых это удается не всем.

Об этом юрист сообщил журналистам РБК-Украина.

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Как получить отсрочку

Аграрии могут подать в ТЦК ходатайство об отсрочке на время посевной или жатвы. Для этого нужны документы, подтверждающие их занятость в сельскохозяйственных работах (справка от предприятия, трудовой договор, документы на сельское хозяйство). Фермеры, которые работают как ФЛП также могут претендовать на бронь, но если докажут, что их деятельность является критически важной для региона.

"Это может включать документы о количестве земли в обработке, наличие наемных работников, объемы производства сельхозпродукции и т.д.",— говорит юрист Дмитрий Франчук.

Юристы добавляют, что в большинстве случаев бронировать можно только до 50% военнообязанных работников.

Напомним, недавно мы писали об отсрочке от мобилизации за 50 тысяч гривен. А также о мужчине, который не явился в ТЦК из-за кредитной задолженности.