Як аграріям Одещини отримати бронь від мобілізації

Техніка у полі. Фото ілюстративне: Агрохім

Працівники аграрних підприємств, які є критично важливими для економіки Одещини, мають право отримати відстрочку від мобілізації. Проте є певні особливості, через які це вдається не всім.

Про це юрист повідомив журналістам РБК-Україна.

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Як отримати відстрочку

Аграрії можуть подати до ТЦК клопотання про відстрочку на час посівної або жнив. Для цього потрібні документи, що підтверджують їхню зайнятість у сільськогосподарських роботах (довідка від підприємства, трудовий договір, документи на сільське господарство). Фермери, які працюють як ФОП, також можуть претендувати на бронь, але якщо доведуть, що їхня діяльність є критично важливою для регіону.

"Це може включати документи про кількість землі в обробітку, наявність найманих працівників, обсяги виробництва сільгосппродукції тощо", — каже юрист Дмитро Франчук.

Юристи додають, що у більшості випадків бронювати можна лише до 50% військовозобов'язаних працівників.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про відстрочку від мобілізації за 50 тисяч гривень. А також про чоловіка, який не з'явився до ТЦК через кредитну заборгованість.