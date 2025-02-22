В Одессе задержали нападавшего, который стрелял в военного ТЦК

Задержанный нападавший в Одессе. Фото: Нацполиция

В центре Одессы мужчина со слезоточивым баллончиком напал на военнослужащего ТЦК и открыл огонь. Сейчас нарушитель находится в СБУ.

Об этом в субботу, 22 февраля, сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области.

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Сообщение полиции. Фото: скриншот

В Одессе напали на военного ТЦК

По информации полиции, происшествие произошло сегодня на улице Итальянский бульвар. 28-летний житель Березовского района спровоцировал конфликт с представителями Территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) во время проверки документов.

Задержанный в наручниках, фото: Нацполиция

По предварительным данным, мужчина распылил слезоточивый газ в лицо одного из военных и сделал несколько выстрелов в его сторону, вероятно из травматического оружия. А после нападения убежал, но был оперативно задержан полицией.

Кровь от ранения. Фото: Нацполиция

Пострадавшего военнослужащего госпитализировали для оказания медицинской помощи. Нападавший передан следователям Службы безопасности Украины для дальнейшего расследования.

Слезоточивый баллончик, который использовал нападавший. Фото: Нацполиция

Напомним, в Одессе будут судить мужчину за возведение беседки для отдыха в нацпарке. Также мы писали, что мужчина из Одесской области после лишения прав за пьяное вождение снова сел за руль в состоянии алкогольного опьянения.