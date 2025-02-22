Сів за кермо знову п’яним — на Одещині судили водія

Чоловік з пляшкою алкоголю за кермом. Фото ілюстративне: freepik

Чоловік з Одеської області отримав обвинувальний вирок за умисне невиконання рішення суду. Після позбавлення прав за п’яне водіння він знову сів за кермо у стані алкогольного сп’яніння.

Про це у суботу, 22 лютого, повідомили в Головному управлінні Нацполіції в Одеській області.

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Допис поліції. Фото: скриншот

Деталі справи

Поліцейські зупинили 44-річного жителя Арцизької громади у серпні минулого року під час патрулювання і виявили, що водій перебуває у стані алкогольного сп’яніння. Крім того, він не мав права керувати транспортними засобами, оскільки за аналогічне правопорушення в липні був позбавлений прав на п’ять років.

Яке покарання за повторне порушення закону

Рішенням суду чоловіку було призначено штраф у розмірі 40 800 гривень, але він не сплатив його. Враховуючи нове порушення, у вересні суд підвищив покарання, позбавивши його права керування на 10 років та наклавши штраф у 51 000 гривень.

Однак на цьому проблеми чоловіка не завершилися. За невиконання судового рішення щодо штрафу та позбавлення прав слідчі поліції розпочали кримінальне провадження. За зібраними доказами було висунуто обвинувачення в умисному невиконанні постанови суду.

Через що суд призначив підсудному покарання у вигляді одного року позбавлення волі з іспитовим терміном на рік. Протягом випробувального строку він повинен регулярно з’являтися до органів пробації і повідомляти про зміни місця проживання та роботи. У разі порушення умов або нових правопорушень чоловіку загрожує реальне ув’язнення.

Нагадаємо, в Нижньодністровському національному природному парку чоловік побудував собі альтанку для відпочинку. Також ми писали, що у Києві п'яний водій збив дівчину на тротуарі.