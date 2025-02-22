Сел за руль снова пьяным — в Одесской области судили водителя

Мужчина с бутылкой алкоголя за рулем. Фото иллюстративное: freepik

Мужчина из Одесской области получил обвинительный приговор за умышленное невыполнение решения суда. После лишения прав за пьяное вождение он снова сел за руль в состоянии алкогольного опьянения.

Об этом в субботу, 22 февраля, сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области.

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Сообщение полиции. Фото: скриншот

Детали дела

Полицейские остановили 44-летнего жителя Арцизской громады в августе прошлого года во время патрулирования и обнаружили, что водитель находится в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, он не имел права управлять транспортными средствами, поскольку за аналогичное правонарушение в июле был лишен прав на пять лет.

Какое наказание за повторное нарушение закона

Решением суда мужчине был назначен штраф в размере 40 800 гривен, но он не оплатил его. Учитывая новое нарушение, в сентябре суд повысил наказание, лишив его права управления на 10 лет и наложив штраф в 51 000 гривен.

Однако на этом проблемы мужчины не завершились. За невыполнение судебного решения по штрафу и лишение прав следователи полиции начали уголовное производство. По собранным доказательствам было предъявлено обвинение в умышленном невыполнении постановления суда.

В результате суд назначил подсудимому наказание в виде одного года лишения свободы с испытательным сроком на год. В течение испытательного срока он должен регулярно являться в органы пробации и сообщать об изменениях места жительства и работы. В случае нарушения условий или новых правонарушений мужчине грозит реальное заключение.

Напомним, в Нижнеднестровском национальном природном парке мужчина построил себе беседку для отдыха. Также мы писали, что в Киеве пьяный водитель сбил девушку на тротуаре.