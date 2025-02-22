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В Одесі судитимуть чоловіка за зведення альтанки в нацпарку

22 лютого 2025 11:26
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
В Одесі судитимуть чоловіка за незаконне будівництво в нацпарку
Екологічна стежка в Нижньодністровському національному природному парку. Фото ілюстративне: facebook.com/nizhnednestrovsky
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

Житель Одеського району опинився на лаві підсудних через незаконне зайняття землі в Нижньодністровському національному природному парку. Чоловік самовільно побудував споруду на природоохоронній території.

Про це у суботу, 22 лютого, повідомили в Головному управлінні Нацполіції в Одеській області

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Повідомлення поліції. Фото: скриншот

Деталі справи

Фігурантом справи став 43-річний мешканець Маяківської громади, який самовільно облаштував ділянку біля річки Дністер площею 0,00129 га та збудував там альтанку для відпочинку під час риболовлі.

Яке покарання

Протиправні дії чоловіка виявили та задокументували інспектори сектору водної поліції спільно зі слідчими Одеського районного управління поліції №2. Як повідомили слідчі, після зібрання достатньої доказової бази підозрюваному висунули обвинувачення за ч. 2 ст. 197-1 Кримінального кодексу України — самовільне зайняття земельної ділянки, що належить до особливо цінних земель. За цей злочин чоловікові загрожує до двох років позбавлення волі. 

Нагадаємо, ми писали скільки коштує побудувати будинок з нуля. Також у Києві землю ботанічного саду передали під забудову. 

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