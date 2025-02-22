В Одессе будут судить мужчину за незаконное строительство в нацпарке

Экологическая тропа в Нижнеднестровском национальном природном парке. Фото иллюстративное: facebook.com/nizhnednestrovsky

Житель Одесского района оказался на скамье подсудимых из-за незаконного занятия земли в Нижнеднестровском национальном природном парке. Мужчина самовольно построил сооружение на природоохранной территории.

Об этом в субботу, 22 февраля, сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области.

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Сообщение полиции. Фото: скриншот

Детали дела

Фигурантом дела стал 43-летний житель Маяковской громады, который самовольно обустроил участок у реки Днестр площадью 0,00129 га и построил там беседку для отдыха во время рыбалки.

Какое наказание

Противоправные действия мужчины обнаружили и задокументировали инспекторы сектора водной полиции совместно со следователями Одесского районного управления полиции №2. Как сообщили следователи, после сбора достаточной доказательной базы подозреваемому предъявили обвинение по ч. 2 ст. 197-1 Уголовного кодекса Украины — самовольное занятие земельного участка, относящегося к особо ценным землям. За это преступление мужчине грозит до двух лет лишения свободы.

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