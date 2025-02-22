В Одесі затримали нападника, який стріляв у військового ТЦК

Затриманий нападник в Одесі. Фото: Нацполіція

У центрі Одеси чоловік зі сльозогінним балончиком напав на військовослужбовця ТЦК та відкрив вогонь. Зараз порушник перебуває в СБУ.

Про це у суботу, 22 лютого, повідомили в Головному управлінні Нацполіції в Одеській області.

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Повідомлення поліції. Фото: скриншот

В Одесі напали на військового ТЦК

За інформацією поліції, подія сталася сьогодні на вулиці Італійський бульвар. 28-річний житель Березівського району спровокував конфлікт із представниками Територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) під час перевірки документів.

Затриманий в наручниках. Фото: Нацполіція

За попередніми даними, чоловік розпилив сльозогінний газ в обличчя одного з військових та зробив кілька пострілів у його бік, ймовірно з травматичної зброї. А після нападу втік, але його оперативно затримала поліція.

Кров від поранення. Фото: Нацполіція

Потерпілого військовослужбовця госпіталізували для надання медичної допомоги. Нападника передали слідчим Служби безпеки України для подальшого розслідування.

Сльозогінний балончик, який використав нападник. Фото: Нацполіція

Нагадаємо, в Одесі судитимуть чоловіка за зведення альтанки для відпочинку в нацпарку. Також ми писали, що чоловік з Одеської області після позбавлення прав за п’яне водіння знову сів за кермо у стані алкогольного сп’яніння.