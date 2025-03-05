Военный в Одесской области подделал водительское удостоверение

Руки военного. Фото иллюстративное: Главком

Военный из Одесской области подделал водительское удостоверение и пользовался им в течение года. Однако мужчину разоблачили и направили дело в суд.

Об этом мы узнали из Единого реестра судебных решений.

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Подробности дела

Матрос из Измаильского района подделал водительское удостоверение, которое дает право управления транспортными средствами категории "А", "В" и "С". Однако в Одессе мужчину остановил полицейский, который обнаружил, что документ служащего не соответствует установленному образцу, находящемуся в официальном учете на территории Украины. Правоохранители направили дело в суд, а на там — военный полностью признал свою вину.

Что решил суд

Малиновский суд Одессы признал военного виновным по ч. 1 ст. 358 (подделка документов) и ч. 4 ст. 358 УК Украины (использование поддельного документа). Согласно санкциям статей, мужчина должен заплатить два штрафа объемом 1 700 и 850 гривен.

Напомним, недавно мы писали о враче, который давал отсрочки за взятки. А также о деле экс-начальника Одесского ТЦК.