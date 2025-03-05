Одесский врач помогал уклоняться за взятки

Подозреваемый с правоохранителями. Фото: Одесская областная прокуратура

Одесский врач наладил помощь призывникам уклоняться от мобилизации за взятки. Однако правоохранители его разоблачили — медику грозит от двух до пяти лет заключения.

Об этом сообщает Одесская областная прокуратура.

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Подробности дела

По данным следствия, подозреваемый, используя свои связи, наладил схему заработка на мужчинах, которые стремились избежать мобилизации. Стоимость такой "услуги" составляла 600 долларов США. Фигурант обещал повлиять на должностных лиц медицинских учреждений для оформления документов о стационарном лечении без фактической госпитализации. Затем, на основании полученных справок, способствовал признанию призывников нетрудоспособными, что давало им возможность получать группы инвалидности от МСЭК. Подозреваемый задержан сразу после получения взятки. Правоохранители устанавливают полный круг участников, причастных к схеме.

Какое наказание грозит

Врачу объявили о подозрении по ч. 2 ст. 369-2 Уголовного Кодекса Украины (злоупотребление влиянием). Ему грозит от двух до пяти лет лишения свободы.

Напомним, недавно мы писали о львовянине, который подделывал документы. А также о деле экс-начальника Одесского ТЦК, которое направили в суд.