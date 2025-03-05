Одеський лікар допомагав ухилятися за хабарі

Підозрюваний з правоохоронцями. Фото: Одеська обласна прокуратура

Одеський лікар налагодив допомогав призовникам ухилятися від мобілізації за хабарі. Проте правоохоронці його викрили — медику загрожує від двох до п'яти років ув'язнення.

Про це повідомляє Одеська обласна прокуратура.

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Подробиці справи

За даними слідства, підозрюваний, використовуючи свої зв’язки, налагодив схему заробітку на чоловіках, які прагнули уникнути мобілізації. Вартість такої "послуги" становила 600 доларів США. Фігурант обіцяв вплинути на службових осіб медичних закладів для оформлення документів про стаціонарне лікування без фактичної госпіталізації. Потім, на підставі отриманих довідок, сприяв визнанню призовників непрацездатними, що надавало їм можливість отримувати групи інвалідності від МСЕКу. Підозрюваного затримано одразу після одержання хабаря. Правоохоронці встановлюють повне коло учасників, причетних до схеми.

Яке покарання загрожує

Лікарю оголосили про підозру за ч. 2 ст. 369-2 Кримінального Кодексу України (зловживання впливом). Йому загрожує від двох до п'яти років позбавлення волі.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про львів'янина, який підроблював документи. А також про справу ексначальника Одеського ТЦК, яку скерували до суду.