Намагався підкупити прикордонника за 300 доларів на Одещині

КПП Старокозаче. Фото: Південне регіональне управління Держприкордонслужби України

На Одещині громадянину Азейбарждану заборонили в’їзд в Україну на 10 років. Усе через те, що чоловік намагався дати хабар прикордоннику, аби безперешкодно в'їхати в країну.

Про це повідомляє Південне регіональне управління Держприкордонслужби України.

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Подробиці справи

Підкупити прикордонника за 300 доларів 33-річний іноземець намагався на пункті пропуску "Старокозаче". Проте службовець відмовився та доклав про інцидент керівництву. Як з'ясувалося, раніше чоловіку вже було заборонено вʼїзд в Україну строком на три роки за перевищення дозволеного терміну перебування на її території.

Яке покарання загрожує

За ознаками злочину, передбаченого ст. 369 КК України (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі), відносно хабародавця направлено повідомлення до Національної поліції. А окрім уже чинної заборони, чоловіку продовжили обмеження на в’їзд в Україну ще на 10 років.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про чоловіка, який розповів про місця дислокації ЗСУ. А також про суд щодо чоловіка, якого ВЛК не визнала обмежено пригодним.