Пытался подкупить пограничника за 300 долларов в Одесской области

КПП Староказачье. Фото: Южное региональное управление Госпогранслужбы Украины.

В Одесской области гражданину Азейбарждану запретили въезд в Украину на 10 лет. Все из-за того, что мужчина пытался дать взятку пограничнику, чтобы беспрепятственно въехать в страну.

Об этом сообщает Южное региональное управление Госпогранслужбы Украины.

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Подробности дела

Подкупить пограничника за 300 долларов 33-летний иностранец пытался на пункте пропуска "Староказачье". Однако служащий отказался и доложил об инциденте руководству. Как выяснилось, ранее мужчине уже был запрещен въезд в Украину на три года за превышение разрешенного срока пребывания на ее территории.

Какое наказание грозит

По признакам преступления, предусмотренного ст. 369 УК Украины (Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу), относительно взяткодателя направлено сообщение в Национальную полицию. А кроме уже действующего запрета, мужчине продлили ограничения на въезд в Украину еще на 10 лет.

Напомним, недавно мы писали о мужчине, который рассказал о местах дислокации ВСУ. А также о суде в отношении мужчины, которого ВВК непризнала ограниченно пригодным.