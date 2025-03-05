Військовий на Одещині підробив водійське посвідчення

Руки військового. Фото ілюстративне: Главком

Військовий з Одещини підробив водійське посвідчення та користувався ним протягом року. Проте чоловіка викрили та скерували справу до суду.

Про це ми дізналися з Єдиного реєстру судових рішень.

Читайте також:

Подробиці справи

Матрос з Ізмаїльського району підробив водійське посвідчення, яке надає право керування транспортними засобами категорії "А", "В" і "С". Проте в Одесі чоловіка зупинив поліцейський, який виявив, що документ службовця не відповідає встановленому зразку, що перебуває в офіційному обліку на території України. Правоохоронці скерували справу до суду, а там — військовий повністю визнав свою провину.

Що вирішив суд

Малиновський суд Одеси визнав військового винним за ч. 1 ст. 358 (підроблення документів) та ч. 4 ст. 358 КК України (використання підробленого документа). Згідно з санкціями статей, чоловік має сплатити два штрафи обсягом 1 700 та 850 гривень.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про лікаря, який давав відстрочки за хабарі. А також про справу ексначальника Одеського ТЦК.