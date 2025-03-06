Вимагали з одеситів гроші під виглядом ТЦК

Затримані з правоохоронцями. Фото: Одеська обласна прокуратура

Ділки, під виглядом співробітників ТЦК та СП виммагали у одеситів гроші. Проте правоохоронці викрили чоловіків, їм загрожує від семи до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Про це повідомляє Одеська обласна прокуратура.

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Подробиці справи

За даними слідства обвинувачені вистежували чоловіків призовного віку та під приводом перевірки документів вимагали пред'являти військові посвідчення. У разі відмови, вони залякували примусовою доставкою до ТЦК та вимагали гроші для вирішення цього питання. Встановлено, що в одному з випадків зловмисники отримали від потерпілого 38 тис грн, в іншому — майже 41 тис гривень. Після отримання коштів вони "заспокоювали" людину, запевняючи, що їхні дані будуть внесені до бази "Оберіг", що нібито гарантувало їм відсутність проблем із мобілізацією. Обвинувачених затримали під час отримання 4000 грн і 3000 доларів США від чергового потерпілого. В ході обшуків у них вилучено формений військовий одяг, гроші, зброю та інші речові докази. До складу угруповання увійшли особи з кримінальним минулим, а також експравоохоронець, який теж мав проблеми із законом.

Яке покарання загрожує

Наразі усі обвинувачені перебувають під вартою. Їх підозрюють за ч. 4 ст. 189 КК України (Вимагання). Фігурантам загрожує позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про військового, який підробив водійське посвідчення. А також про лікаря, який допомагав ухилятися від мобілізації за гроші.