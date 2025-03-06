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Ухилявся від призову — уродженця Азейбарджану судили на Одещині

6 березня 2025 21:55
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор
На Одещині судили за неявку до ТЦК
Повістка до ТЦК. Фото ілюстративне: molbuk
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор

На Одещині безробітний уродженець Азейбарджану не явився за повісткою у відділення ТЦК та СП. На чоловіка відкрили справу та скерували її до суду.

Про це ми дізнались з Єдиного реєстру судових рішень.

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Подробиці справи

Мешканцю Арцизського району, який родом із азейбарджанського міста Кіровобад та має українське громадянство, видали повістку працівники ТЦК. Проте чоловік не бажав мобілізуватись та ігнорував призов, не пояснивши причини неявки. Опинившись на лаві підсудних, він визнав свою провину.

Що вирішив суд

Чоловіка визнали винним за ч. 1 ст. 337 Кримінального Кодексу України (ухилення від мобілізації). Він має сплатити 5 100 гривень штрафу. Запобіжний захід підсудному не обирали.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про шахраїв, які вимагали в одеситів гроші під виглядом працівників ТЦК. А також про бронь для аграрїїв Одещини.

Одеса Одеська область Новини Одеси мобілізація війна в Україні
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