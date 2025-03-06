На Одещині судили за неявку до ТЦК

Повістка до ТЦК. Фото ілюстративне: molbuk

На Одещині безробітний уродженець Азейбарджану не явився за повісткою у відділення ТЦК та СП. На чоловіка відкрили справу та скерували її до суду.

Про це ми дізнались з Єдиного реєстру судових рішень.

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Подробиці справи

Мешканцю Арцизського району, який родом із азейбарджанського міста Кіровобад та має українське громадянство, видали повістку працівники ТЦК. Проте чоловік не бажав мобілізуватись та ігнорував призов, не пояснивши причини неявки. Опинившись на лаві підсудних, він визнав свою провину.

Що вирішив суд

Чоловіка визнали винним за ч. 1 ст. 337 Кримінального Кодексу України (ухилення від мобілізації). Він має сплатити 5 100 гривень штрафу. Запобіжний захід підсудному не обирали.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про шахраїв, які вимагали в одеситів гроші під виглядом працівників ТЦК. А також про бронь для аграрїїв Одещини.