Вирок водію, який допоміг призовнику втекти від поліції в Одесі

Автостанція "Привоз". Фото ілюстративне: traffic.od.ua

Водію, який допоміг чоловіку втекти від поліції на автостанції "Привоз" у кінці січня, у Приморському суді винесли вирок. Він має сплатити 1700 гривень штрафу.

Про це ми дізналися з Єдиного реєстру судових рішень.

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Подробиці конфлікту

Під час перевірки документів поліцейські виявили, що 40-річного чоловіка розшукують за ст. 210 (Порушення призовниками, військовозобов'язаними, резервістами правил військового обліку). Правоохоронці повідомили йому про те, що згідно з правилами, мають доставити його до районного ТЦК, після чого громадянин спробував вирватися. Чоловік забіг до рейсового автобуса, водій якого намагався йому допомогти уникнути затримання. Поки з'ясовували стосунки, призовнику таки вдалося втекти від поліцейських. Проте самого рятівника силоміць витягнули з транспортного засобу та доставили до відділення поліції.

Що вирішив суд

Чоловіка визнали винним за ч.1 ст. 343 Кримінального Кодексу України (втручання в діяльність працівника правоохоронного органу). Він має сплатити 1700 гривень штрафу. Запобіжний захід підсудному не обирали.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про затримання головного архітектора Одеси. А також про азейбарджанця, який ухилявся від призову.