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Тягли з автобуса силоміць — в Одесі на Привозі сталася бійка

26 січня 2025 13:15
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
На Привозі в Одесі поліція та військові намагалися забрати водія
Автовокзал на Привозі в Одесі. Фото ілюстративне: Kakdobratsa
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

На автовокзалі біля одеського Привозу стався інцидент за участі поліцейських, людей у військові формі та водія автобуса. Керманича намагалися силоміць витягнути з транспортного засобу, але одесити почали заступатися за чоловіка.

Про це Новини.LIVE дізналися з соцмереж.

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За повідомленнями очевидців, люди у військовій формі — були співробітники Територіального центру комплектування (ТЦК). Вони разом із шістьма нарядами поліції прибули на місцеву автостанцію, щоб мобілізувати одного з водіїв.

Ледь не побилися

Однак одесити, які стали свідками події, почали заступатися за чоловіка, намагаючись перешкодити його затриманню. Між людьми та представниками ТЦК виникла словесна перепалка, яка ледь не переросла у бійку. Чим закінчився конфлікт, наразі не повідомляється. 

Нагадаємо, у Львові чоловіка засудили за напад із ножем на брата. Також ми писали, що в Одесі правоохоронці проводять масштабні обшуки.

Одеса напад поліція побиття Новини Одеси ТЦК та СП

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