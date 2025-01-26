На Привозі в Одесі поліція та військові намагалися забрати водія

Автовокзал на Привозі в Одесі. Фото ілюстративне: Kakdobratsa

На автовокзалі біля одеського Привозу стався інцидент за участі поліцейських, людей у військові формі та водія автобуса. Керманича намагалися силоміць витягнути з транспортного засобу, але одесити почали заступатися за чоловіка.

Про це Новини.LIVE дізналися з соцмереж.

Читайте також:

Інцидент біля Привозу в Одесі

За повідомленнями очевидців, люди у військовій формі — були співробітники Територіального центру комплектування (ТЦК). Вони разом із шістьма нарядами поліції прибули на місцеву автостанцію, щоб мобілізувати одного з водіїв.

Ледь не побилися

Однак одесити, які стали свідками події, почали заступатися за чоловіка, намагаючись перешкодити його затриманню. Між людьми та представниками ТЦК виникла словесна перепалка, яка ледь не переросла у бійку. Чим закінчився конфлікт, наразі не повідомляється.

Нагадаємо, у Львові чоловіка засудили за напад із ножем на брата. Також ми писали, що в Одесі правоохоронці проводять масштабні обшуки.