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Тащили из автобуса силой — в Одессе на Привозе произошла драка

26 января 2025 13:15
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор
На Привозе в Одессе полиция и военные пытались забрать водителя
Автовокзал на Привозе в Одессе. Фото иллюстративное: Kakdobratsa
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор

На автовокзале возле одесского Привоза произошел инцидент с участием полицейских, людей в военные форме и водителя автобуса. Водителя пытались силой вытащить из транспортного средства, но одесситы начали заступаться за мужчину.

Об этом Новини.LIVE узнали из соцсетей.

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По сообщениям очевидцев, люди в военной форме — это были сотрудники Территориального центра комплектования (ТЦК). Они вместе с шестью нарядами полиции прибыли на местную автостанцию, чтобы мобилизовать одного из водителей.

Едва не подрались

Однако одесситы, которые стали свидетелями происшествия, начали заступаться за мужчину, пытаясь помешать его задержанию. Между людьми и представителями ТЦК возникла словесная перепалка, которая едва не переросла в драку. Чем закончился конфликт, пока не сообщается.

Напомним, во Львове мужчину осудили за нападение с ножом на брата. Также мы писали, что в Одессе правоохранители проводят масштабные обыски.

Одесса нападение полиция избиение Новости Одессы ТЦК и СП