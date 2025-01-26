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Масштабні рейди в Одесі — що шукають правоохоронці

26 січня 2025 11:18
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
Обшуки в одеситів — вилучено зброю та боєприпаси
Поліцейський перевіряє вилучений автомат. Фото: Нацполіція
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

На Одещині поліція розпочала масштабні заходи для виявлення та припинення незаконного обігу зброї, боєприпасів і вибухівки. Шестеро мешканців регіону уже отримали повідомлення про підозру.

Про це у неділю, 26 січня, повідомили в Головному управління Нацполіції в Одеській області.

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За інформацією правоохоронців, протягом трьох останніх днів було проведено понад 90 обшуків у різних районах області. За цей час було знайдено 14 одиниць різної вогнепальної зброї, серед яких карабіни, автомати, гвинтівки, револьвери та гранати. Крім того, вилучили понад 4000 набоїв різного калібру. 

Масштабні обшуки в Одесі — що шукають правоохоронці - фото 1
Вилучена зброя та боєприпаси. Фото: Нацполіція

Яке покарання за незаконну зброю

За інформацією правоохоронців, шестеро підозрюваних уже затримано, проти них відкрито кримінальні провадження за статтею незаконне поводження зі зброєю. Це порушення карається позбавленням волі на строк від трьох до семи років.

Масштабні обшуки в Одесі — що шукають правоохоронці - фото 2
Поліцейські затримали чоловіка за незаконне поводження зі зброєю. Фото: Нацполіція
Масштабні обшуки в Одесі — що шукають правоохоронці - фото 3
Затриманий чоловік, який незаконно зберігав зброю. Фото: Нацполіція

Поліція також закликала громадян, які володіють нелегальною зброєю, добровільно здати її в підрозділи Національної поліції. Це дозволить уникнути кримінальної відповідальності відповідно до чинного законодавства.

Нагадаємо, в Одесі чоловік знайшов чужий військовий квиток і замінив у документі фото на своє. Також ми повідомляли, що Одеса зустріла моряків, які повернулись з полону єменських хуситів.

СБУ Одеса зброя поліція боєприпаси Новини Одеси

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