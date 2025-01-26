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Масштабные рейды в Одессе — что ищут правоохранители

26 января 2025 11:18
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор
Обыски у одесситов - изъято оружие и боеприпасы
Полицейский проверяет изъятый автомат. Фото: Нацполиция
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор

На Одесчине полиция начала масштабные мероприятия для выявления и пресечения незаконного оборота оружия, боеприпасов и взрывчатки. Шестеро жителей региона уже получили уведомления о подозрении.

Об этом в воскресенье, 26 января, сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области.

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По информации правоохранителей, в течение трех последних дней было проведено более 90 обысков в разных районах области. За это время было найдено 14 единиц различного огнестрельного оружия, среди которых карабины, автоматы, винтовки, револьверы и гранаты. Кроме того, изъяли более 4 000 патронов различного калибра.

Масштабные обыски в Одессе - что ищут правоохранители - фото 1
Изъятое оружие и боеприпасы. Фото: Нацполиция

Какое наказание за незаконное оружие

По информации правоохранителей, шестеро подозреваемых уже задержаны, против них открыты уголовные производства по статье незаконное обращение с оружием. Это нарушение наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет.

Масштабные обыски в Одессе - что ищут правоохранители - фото 2
Полицейские задержали мужчину за незаконное обращение с оружием. Фото: Нацполиция
Масштабные обыски в Одессе - что ищут правоохранители - фото 3
Задержанный мужчина, который незаконно хранил оружие. Фото: Нацполиция

Полиция также призвала граждан, владеющих нелегальным оружием, добровольно сдать его в подразделения Национальной полиции. Это позволит избежать уголовной ответственности в соответствии с действующим законодательством.

Напомним, в Одессе мужчина нашел чужой военный билет и заменил в документе фото на свое. Также мы сообщали, что Одесса встретила моряков, которые вернулись из плена йеменских хуситов.

СБУ Одесса оружие полиция боеприпасы Новости Одессы

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