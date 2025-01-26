Обыски у одесситов - изъято оружие и боеприпасы

Полицейский проверяет изъятый автомат. Фото: Нацполиция

На Одесчине полиция начала масштабные мероприятия для выявления и пресечения незаконного оборота оружия, боеприпасов и взрывчатки. Шестеро жителей региона уже получили уведомления о подозрении.

Об этом в воскресенье, 26 января, сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области.

Читайте также:

Рейды в Одесской области

По информации правоохранителей, в течение трех последних дней было проведено более 90 обысков в разных районах области. За это время было найдено 14 единиц различного огнестрельного оружия, среди которых карабины, автоматы, винтовки, револьверы и гранаты. Кроме того, изъяли более 4 000 патронов различного калибра.

Изъятое оружие и боеприпасы. Фото: Нацполиция

Какое наказание за незаконное оружие

По информации правоохранителей, шестеро подозреваемых уже задержаны, против них открыты уголовные производства по статье незаконное обращение с оружием. Это нарушение наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет.

Полицейские задержали мужчину за незаконное обращение с оружием. Фото: Нацполиция

Задержанный мужчина, который незаконно хранил оружие. Фото: Нацполиция

Полиция также призвала граждан, владеющих нелегальным оружием, добровольно сдать его в подразделения Национальной полиции. Это позволит избежать уголовной ответственности в соответствии с действующим законодательством.

Напомним, в Одессе мужчина нашел чужой военный билет и заменил в документе фото на свое. Также мы сообщали, что Одесса встретила моряков, которые вернулись из плена йеменских хуситов.