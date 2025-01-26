Троє українців після полону єменських хуситів тепер в Одесі завдяки зусиллям ГУР та МЗС

Повернуті українські моряки з полону єменських хуситів. Фото: facebook.com/ConsularServiceMFA

Одеса зустріла моряків, що завдяки зусиллям ГУР та МЗС повернулись з полону єменських хуситів. Операція з повернення проводилась за підтримки Королівського офісу Султанату Оман.

Про повернення моряків проінформував голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

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За інформацією Кіпера, родини, які чекали своїх рідних хлопців день за днем, нарешті обійняли їх удома. Троє українців пробули в полоні 14 місяців — з листопада 2023 року. Зустріч моряків судна Galaxy Leader з сім’ями відбулась в будівлі обласної військово-цивільної адміністрації сьогодні, 25 січня.

Операція тривала понад рік й включала складний неофіційний переговорний процес з хуситами й іншими дотичними сторонами.

Нагадаємо, 1 січня США завдали ударів по єменських хуситах, уразивши командно-управлінський об'єкт бойовиків.

А 5 січня хусити запустили балістичну ракету в напрямку Ізраїлю, у відповідь США та Британія атакували угруповання в місті Саада.