Трое украинцев после плена йеменских хуситов теперь в Одессе благодаря усилиям ГУР и МИД

В Одессу вернулись моряки, которые были в плену йеменских хуситов
Одесса встретила моряков, которые благодаря усилиям ГУР и МИД вернулись из плена йеменских хуситов. Операция по возвращению проводилась при поддержке Королевского офиса Султаната Оман.
О возвращении моряков проинформировал председатель Одесской ОВА Олег Кипер.
Как встречали моряков в Одессе
По информации Кипера, семьи, которые ждали своих родных ребят день за днем, наконец-то обняли их дома. Трое украинцев пробыли в плену 14 месяцев — с ноября 2023 года. Встреча моряков судна Galaxy Leader с семьями состоялась в здании областной военно-гражданской администрации сегодня, 25 января.
Встреча моряков судна Galaxy Leader с семьями состоялась в здании областной военно-гражданской администрации сегодня, 25 января.
Операция длилась более года и включала сложный неофициальный переговорный процесс с хуситами и другими соприкасающимися сторонами.
Напомним, 1 января США нанесли удары по йеменским хуситам, поразив командно-управленческий объект боевиков.
А 5 января хуситы запустили баллистическую ракету в направлении Израиля, в ответ США и Британия атаковали группировку в городе Саада.
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