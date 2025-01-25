Підроблення військового квитка в Одесі: вирок суду

Суддівський молоток на столі. Фото ілюстративне: depositphotos

В Одесі чоловік знайшов чужий військовий квиток і замінив у документі фото на своє. Поліція викрила аферу порушника під час розпиття алкоголю в громадському місті.

Про це Новини.LIVE дізналися з матеріалів Єдиного державного реєстру досудового розслідування.

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Чоловік знайшов військовий квиток

Відомо, що чоловік знайшов військовий квиток, виданий на ім'я іншої особи на вулиці Сегедській в Одесі, неподалік будинку №5. Замість того, щоб повідомити про знахідку, він вирішив підробити документ, замінивши фото на своє. Надалі чоловік використовував цей "квиток", намагаючись ввести в оману працівників поліції. Розкрили чоловіка під час розпиття алкоголю в парку Перемоги. При перевірці документів поліція виявила підробку.

Яке покарання за підроблення документів

Суд визнав чоловіка винним за статтями незаконне заволодіння документом, його підробка та використання. З огляду на щире каяття обвинуваченого, суд призначив йому покарання у вигляді пробаційного нагляду. Також порушника зобов'язали компенсувати витрати на проведення експертизи у розмірі 3 183,60 гривень.

Нагадаємо, у Львові суд покарав чоловіка, якого визнали винним у завданні умисних легких тілесних ушкоджень дівчині. Також ми писали, що суд Харкова ухвалив вирок у справі солдата, якого обвинувачували у непокорі, вчиненій в умовах воєнного стану.