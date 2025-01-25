Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow В Одесі чоловік підробив військовий квиток — як покарали arrow

В Одесі чоловік підробив військовий квиток — як покарали

25 січня 2025 22:04
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
Підроблення військового квитка в Одесі: вирок суду
Суддівський молоток на столі. Фото ілюстративне: depositphotos
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

В Одесі чоловік знайшов чужий військовий квиток і замінив у документі фото на своє. Поліція викрила аферу порушника під час розпиття алкоголю в громадському місті.

Про це Новини.LIVE дізналися з матеріалів Єдиного державного реєстру досудового розслідування.

Читайте також:

Чоловік знайшов військовий квиток

Відомо, що чоловік  знайшов військовий квиток, виданий на ім'я іншої особи на вулиці Сегедській в Одесі, неподалік будинку №5. Замість того, щоб повідомити про знахідку, він вирішив підробити документ, замінивши фото на своє. Надалі чоловік використовував цей "квиток", намагаючись ввести в оману працівників поліції. Розкрили чоловіка під час розпиття алкоголю в парку Перемоги. При перевірці документів поліція виявила підробку.

Яке покарання за підроблення документів

Суд визнав чоловіка винним за статтями незаконне заволодіння документом, його підробка та використання. З огляду на щире каяття обвинуваченого, суд призначив йому покарання у вигляді пробаційного нагляду. Також порушника зобов'язали компенсувати витрати на проведення експертизи у розмірі 3 183,60 гривень.

Нагадаємо, у Львові суд покарав чоловіка, якого визнали винним у завданні умисних легких тілесних ушкоджень дівчині. Також ми писали, що суд Харкова ухвалив вирок у справі солдата, якого обвинувачували у непокорі, вчиненій в умовах воєнного стану.

Одеса Одеська область військовий облік Новини Одеси військовий квиток судові рішення

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

22:04 В Одесі чоловік підробив військовий квиток — як покарали

22:02 По-весняному тепло — де синоптики прогнозують до +12 °С завтра

21:56 У Черкасах сталася стрілянина — є поранені

21:32 Зеленський сказав, як Трамп може тиснути на Росію

21:06 Україна підписала важливу освітню угоду з Молдовою — подробиці

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

20:46 Ліверпуль завдяки дублю Гакпо розгромив Іспвіч

20:45 Розлітаються кульки — особливості нового дрона РФ "Молнія"

20:44 Графіки відключення світла в Одесі — прогноз на неділю

20:34 У Херсоні потужні вибухи — тривога не оголошена

20:22 Зеленський висловився про різкі заяви Трампа щодо РФ

22:04 В Одесі чоловік підробив військовий квиток — як покарали

22:02 По-весняному тепло — де синоптики прогнозують до +12 °С завтра

21:56 У Черкасах сталася стрілянина — є поранені

21:32 Зеленський сказав, як Трамп може тиснути на Росію

21:06 Україна підписала важливу освітню угоду з Молдовою — подробиці

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

20:46 Ліверпуль завдяки дублю Гакпо розгромив Іспвіч

20:45 Розлітаються кульки — особливості нового дрона РФ "Молнія"

20:44 Графіки відключення світла в Одесі — прогноз на неділю

20:34 У Херсоні потужні вибухи — тривога не оголошена

20:22 Зеленський висловився про різкі заяви Трампа щодо РФ

06:49 Чи закінчить Трамп війну: чого хочуть США та на що згодна Україна

06:40 В Україні оновились ціни на латунь — скільки платять за брухт

24 січня 2025

06:40 Ціни на алюміній в Україні — як оновилась вартість брухту у січні

06:20 Пенсії за балами — все про нову систему та що буде з виплатами

23 січня 2025

06:40 Ціни на мідь в Україні — скільки дають за кольорові метали

06:20 Ціни на нерухомість в Україні — як зросла вартість оренди у 2025

22 січня 2025

06:40 Нові ціни на брухт у січні — скільки дають за чормет в Україні

21 січня 2025

07:40 Що зміниться в Україні за Трампа — зупинка війни та допомоги

06:40 В Україні щодня дорожчає золото — нові ціни у ломбардах

06:30 Кукурудза стрімко дорожчає — в Україні оновились ціни на зернові

Text

00:00 Вироків для представників ТЦК майже немає, — Кравець

24 січня 2025
Text

19:17 Зеленському 47 — про що одесити хочуть поговорити з президентом

Text

17:50 Кабмін змінив відстрочки для студентів — ефір Вечір.LIVE

Text

13:35 Демченко розкритикував можливе зниження призовного віку

Text

13:00 Демченко висловився щодо суду над командиром 155-ї бригади

Text

13:00 Трамп може зустрітися з Путіним і готує угоду — ефір День.LIVE

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

Text

11:02 Братчук повідомив, яка ситуація у Великій Новосілці на Донеччині

Text

09:45 У ДСНС Київщини повідомили про збільшення жертв нічної атаки

Text

08:00 Трамп анонсував зустріч з Путіним — ефір Ранок.LIVE

23 січня 2025
Text

22:03 Нардеп заявив про факти торгівлі між бригадою Галушкіна й РФ

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

05:46 Які пільги можуть оформити жінки 60+ у 2025 році — список

16 січня 2025

14:27 Салат із буряка за рецептом із ресторану — дуже смачно та корисно

19 січня 2025

06:22 Що робити, якщо силоміць утримують в ТЦК — юристи дали поради

12 січня 2025

10:39 Цифри вражають — скільки чоловіків призовного віку є в Україні

18 січня 2025

15:12 Тарифи для пенсіонерів — від якого оператора обрати у 2025 році

19 січня 2025

15:15 Вимоги до українців у Німеччині — чому можуть депортувати у 2025

15 січня 2025

20:00 Чотири черги мобілізації — хто піде служити першим

16 січня 2025

17:12 Ціни на яйця вже не ті, але є бюджетний варіант — де шукати

20 січня 2025

12:10 Яйця та ще 3 інгредієнти — салат за 2 хв, неможливо відірватися

23:23 Як у "Резерв+" дізнатися, чи перебуваєш ти в розшуку