Подделка военного билета в Одессе: приговор суда

В Одессе мужчина подделал военный билет — как наказали
В Одессе мужчина нашел чужой военный билет и заменил в документе фото на свое. Полиция разоблачила аферу нарушителя во время распития алкоголя в общественном городе.
Об этом Новини.LIVE узнали из материалов Единого государственного реестра досудебного расследования.
Мужчина нашел военный билет
Известно, что мужчина нашел военный билет, выданный на имя другого лица на улице Сегедской в Одессе, недалеко от дома №5. Вместо того чтобы сообщить о находке, он решил подделать документ, заменив фото на свое. В дальнейшем мужчина использовал этот "билет", пытаясь ввести в заблуждение работников полиции. Раскрыли мужчину во время распития алкоголя в парке Победы. При проверке документов полиция обнаружила подделку.
Какое наказание за подделку документов
Суд признал мужчину виновным по статьям незаконное завладение документом, его подделка и использование. Учитывая искреннее раскаяние обвиняемого, суд назначил ему наказание в виде пробационного надзора. Также нарушителя обязали компенсировать расходы на проведение экспертизы в размере 3 183,60 гривны.
Напомним, во Львове суд наказал мужчину, которого признали виновным в нанесении умышленных легких телесных повреждений девушке. Также мы писали, что суд Харькова вынес приговор по делу солдата, которого обвиняли в неповиновении, совершенном в условиях военного положения.
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