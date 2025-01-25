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В Одессе мужчина подделал военный билет — как наказали

25 января 2025 22:04
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор
Подделка военного билета в Одессе: приговор суда
Судейский молоток на столе. Фото иллюстративное: depositphotos
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор

В Одессе мужчина нашел чужой военный билет и заменил в документе фото на свое. Полиция разоблачила аферу нарушителя во время распития алкоголя в общественном городе.

Об этом Новини.LIVE узнали из материалов Единого государственного реестра досудебного расследования.

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Известно, что мужчина нашел военный билет, выданный на имя другого лица на улице Сегедской в Одессе, недалеко от дома №5. Вместо того чтобы сообщить о находке, он решил подделать документ, заменив фото на свое. В дальнейшем мужчина использовал этот "билет", пытаясь ввести в заблуждение работников полиции. Раскрыли мужчину во время распития алкоголя в парке Победы. При проверке документов полиция обнаружила подделку.

Какое наказание за подделку документов

Суд признал мужчину виновным по статьям незаконное завладение документом, его подделка и использование. Учитывая искреннее раскаяние обвиняемого, суд назначил ему наказание в виде пробационного надзора. Также нарушителя обязали компенсировать расходы на проведение экспертизы в размере 3 183,60 гривны.

Напомним, во Львове суд наказал мужчину, которого признали виновным в нанесении умышленных легких телесных повреждений девушке. Также мы писали, что суд Харькова вынес приговор по делу солдата, которого обвиняли в неповиновении, совершенном в условиях военного положения.

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