Справа головного архітектора Одеси

Затримання Марата Касимова. Фото: Одеська обласна прокуратура

З'явилися офіційні дані щодо затримання голови департаменту архітектури Одеської міської ради Марата Касимова. Посадовця підозрюють у вимаганні та одержанні хабара.

Про це повідомляє Одеська обласна прокуратура.

Читайте також:

Подробиці справи

За даними слідства, підозрюваний вимагав 2 000 доларів США у представника комерційної структури за видачу дозволу на виконання будівельних робіт. Йдеться про реконструкцію нежитлового приміщення під адміністративно-офісні цілі по вулиці Ланжеронівській. За ці кошти Марат Касимов обіцяв не чинити перешкод підприємцю та забезпечити отримання необхідних документів. Посадовця затримали під час одержання обумовленої суми неправомірної вигоди. Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу та відсторонення його від займаної посади.

Яке покарання загрожує

Марата Касимова підозрюють за ч. 3 ст. 368 Кримынального Кодексу України (вимагання та отримання хабара). За це йому загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади та з конфіскацією майна.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про італійського архітектора, який планує проєкти на Одещині. А також про звільнення Віктора Кузнєцова.