В Одесі затримали голову архітектурного департаменту

Марат Касимов. Фото: Думська

За даними ЗМІ, голову департаменту архітектури Одеської міської ради Марата Касимова затримали сьогодні у центрі міста. За наявною на цей час інформацією — через одержання хабара.

Інформація про це шириться у ЗМІ.

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Подробиці

За повідомленням медіа, Марата Касимова затримали після одержання 10 тисяч доларів неправомірної вигоди. Ця інформація поки не підтверджена правоохоронними органами. Проте очевидці публікують фото із затриманням у соцмережах.

Фото, що шириться соцмережами.

Чим відомий Марат Касимов

Марат Касимов був заступником голови департаменту архітектури одеської міськради. З жовтня 2017 року — виконуючий обов'язки очільника підрозділу. За його каденцію ДБР проводило обшуки у міськраді через справу щодо будівництва комплексу "Морська резиденція", який звели на зоні рекреаційного призначення.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про лікаря, який допомагав ухилятися від мобілізації. А також про справу ексначальника одеського ТЦК Євгена Борисва.