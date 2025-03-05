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Головного архітектора Одеси затримали на хабарі — ЗМІ

5 березня 2025 16:40
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор
В Одесі затримали голову архітектурного департаменту
Марат Касимов. Фото: Думська
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор

За даними ЗМІ, голову департаменту архітектури Одеської міської ради Марата Касимова затримали сьогодні у центрі міста. За наявною на цей час інформацією — через одержання хабара.

Інформація про це шириться у ЗМІ.

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Подробиці

За повідомленням медіа, Марата Касимова затримали після одержання 10 тисяч доларів неправомірної вигоди. Ця інформація поки не підтверджена правоохоронними органами. Проте очевидці публікують фото із затриманням у соцмережах.

Головного архітектора Одеси викрили на хабарі — деталі - фото 1
Фото, що шириться соцмережами.

Чим відомий Марат Касимов

Марат Касимов був заступником голови департаменту архітектури одеської міськради. З жовтня 2017 року — виконуючий обов'язки очільника підрозділу. За його каденцію ДБР проводило обшуки у міськраді через справу щодо будівництва комплексу "Морська резиденція", який звели на зоні рекреаційного призначення.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про лікаря, який допомагав ухилятися від мобілізації. А також про справу ексначальника одеського ТЦК Євгена Борисва.

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