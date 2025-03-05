В Одессе задержали главу архитектурного департамента

Марат Касимов. Фото: Думская

По данным СМИ, главу департамента архитектуры Одесского городского совета Марата Касимова задержали сегодня в центре города. По имеющейся на данный момент информации — из-за получения взятки.

Информация об этом распространяется в СМИ.

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Подробности

По сообщению медиа, Марата Касимова задержали после получения 10 тысяч долларов неправомерной выгоды. Эта информация пока не подтверждена правоохранительными органами. Однако очевидцы публикуют фото с задержанием в соцсетях.

Фото, которое распространяется по соцсетям.

Чем известен Марат Касимов

Марат Касимов был заместителем главы департамента архитектуры одесского горсовета. С октября 2017 года— исполняющий обязанности главы подразделения. За его каденцию ГБР проводило обыски в Горсовете из-за дела о строительстве комплекса "Морская резиденция", который возвели на зоне рекреационного назначения.

Напомним, недавно мы писали о враче, который помогал уклоняться от мобилизации. А также о деле экс-начальника одесского ТЦК Евгения Борисва.