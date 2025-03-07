Дело главного архитектора Одессы

Задержание Марата Касимова. Фото: Одесская областная прокуратура

Появились официальные данные о задержании главы департамента архитектуры Одесского городского совета Марата Касимова. Чиновника подозревают в вымогательстве и получении взятки.

Об этом сообщает Одесская областная прокуратура.

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Подробности дела

По данным следствия, подозреваемый требовал 2 000 долларов США у бизнесмена за выдачу разрешения на выполнение строительных работ. Речь идет о реконструкции нежилого помещения под административно-офисные цели по улице Ланжероновской. За эти средства Марат Касимов обещал не препятствовать предпринимателю и обеспечить получение необходимых документов. Чиновника задержали во время получения оговоренной суммы неправомерной выгоды. Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения и отстранения его от занимаемой должности.

Какое наказание грозит

Марата Касимова подозревают по ч. 3 ст. 368 Криминального Кодекса Украины (вымогательство и получение взятки). За это ему грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности и с конфискацией имущества.

Напомним, недавно мы писали об итальянском архитекторе, который планирует проекты в Одесской области. А также об увольнении Виктора Кузнецова.