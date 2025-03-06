Віктор Кузнєцов звільнився з посади — одеська мерія

Віктор Кузнєцов. Фото: Одеська міська рада

Директор департаменту муніципальної безпеки Одеської міськради Віктор Кузнєцов заявив про свою відставку. Відповідне розпорядження вже підписав мер Геннадій Труханов.

Про це повідомляє одеська мерія.

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За власною заявою

Як повідомляють в муніципалітеті, Віктор Кузнєцов сам написав заяву про звільнення. А міська рада пішла на зустріч бажанню посадовця.

"Бухгалтерії департаменту провести повний розрахунок відповідно до вимог чинного законодавства",— йдеться у тексті розпорядження про звільнення.

Чим відомий Віктор Кузнєцов

Віктора Кузнєцова та заступника Юрія Савченка підозрюють у закупівлі бронежилетів та амуніції для тероборони за завищеними цінами. За даними правоохоронців, у 2022 році вони придбали бронеплити, кепки та берці на 5,6 млн грн без проведення тендерів, що призвело до переплати 3,9 млн грн.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що в Одесі може стати одним почесним громадянином більше. А також про те за що затримали головного архітектора міста.