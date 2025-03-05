Звание поческого гражданина Одессы для Романа Шварцмана - детали

Роман Шварцман в Бундестаге. Фото: Kay Nietfeld/dpa/picture alliance

Депутаты от "Слуги Народа" инициировали запрос к секретарю Одесского горсовета Игорю Ковалю о присвоении звания "Почетного гражданина" города Роману Шварцману. Речь идет о главе ассоциации евреев региона, который недавно выступил в Бундестаге.

Об этом сообщает депутат горсовета Вадим Мороховский в соцсетях.

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Запрос от депутатов

Депутаты, направившие запрос уверены, что Роман Шварцман — безоговорочный авторитет среди одесситов и стал символом памяти, толерантности и единства. Именно поэтому он должен получить звание "Почетного гражданина Одессы", хотя этот процесс и затягивается.

"Учитывая его заслуги перед городом и вклад в сохранение истории и развитие гражданского общества, а также его международную деятельность, мы убеждены, что он заслуживает звания "Почетный гражданин города Одессы". Несмотря на затяжной ход присвоения звания, мы не останавливаемся! " — пишет депутат Вадим Мороховский.

Чем известен Роман Шварцман

В декабре 2024 года квартира Романа Шварцмана в Одессе была разрушена российской ракетой. А в январе 2025 года он выступил в Бундестаге, сравнив Путина с Гитлером и заявив, что его пытались убить за то, что он — украинец. Эта речь стала важным напоминанием о трагедиях прошлого и призывом к поддержке нашей страны сейчас.

Напомним, недавно мы писали о том, как благодаря Роману Шварцману Украине выделили средства. А также о будущей Аллее Славы в Измаиле.