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В Измаиле на Одесчине обустроят Аллею Славы за 12 миллионов

5 марта 2025 14:20
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор
В Измаиле Одесской области появится Аллея Славы — детали
Парк Победы в Измаиле. Фото: izmacity
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор

В Измаиле Одесской области выделят 12 миллионов гривен на обустройство Аллеи Славы. Таким образом хотят почтить жителей города, которые погибли в войне за независимость.

Об этом мы узнали из портала госзакупок.

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Как будет выглядеть Аллея Славы

Эскиз будущей Аллеи Славы и место, где она будет находиться (площадь Победы), Измаильский исполком утвердил еще в октябре 2024-го. Согласно проекту, композицию сформирует стенд высотой 2,5 метра с надписью "Героям слава" и с фотографиями погибших военных. Также установят железобетонные конструкции для возложения цветов. Кроме того, обустроят огоньки, которые должны изготовить из нержавеющей стали или алюминия с покрытием, устойчивым к атмосферным воздействиям. Дорожки обещают спроектировать достаточно широкими для удобного передвижения и с подсветкой.

Предложение подрядчиков будут принимать до 19 марта.

Напомним, недавно мы писали об изменении движения трамваев в Одессе. А также о подорожании проезда в Южном.

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