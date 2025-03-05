В Ізмаїлі на Одещині з'явиться Алея Слави — деталі

Парк Перемоги в Ізмаїлі. Фото: izmacity

В Ізмаїлі Одеської області виділять 12 мільйонів гривень на облаштування Алеї Слави. Таким чином хочуть вшанувати мешканців міста, які загинули у війні за незалежність.

Про це ми дізналися з порталу держзакупівель.

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Як виглядатиме Алея Слави

Ескіз майбутньої Алеї Слави та місце, де вона буде розташовуватися (площа Перемоги), Ізмаїльський виконком затвердив ще у жовтні 2024-го. Згідно з проєктом, композицію сформує стенд заввишки 2,5 метра з написом "Героям слава" та зі світлинами загиблих військових. Також встановлять залізобетонні конструкції для покладання квітів. Крім того, облаштують вогники, які мають бути виготовлені з нержавіючої сталі або алюмінію з покриттям, стійким до атмосферних впливів. Доріжки обіцяють спроєктувати достатньо широкими для зручного пересування та з підсвіткою.

Пропозиція підрядників прийматимуть до 19 березня.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про зміну руху трамваїв в Одесі. А також про подорожчання проїзду в Південний.