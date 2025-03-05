Зміни в русі одеського трамвая №10

Трамвай в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Через аварійні роботи на коліях трамвайний маршрут №10 тимчасово обмежений. Проте у міськраді обіцяють компенсувати це додатковими маршрутними таксі.

Про це повідомляє офіційний канал міста.

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Зміни в маршруті

Трамвай №10 курсував з вулиці Іцхака Рабіна до Тираспольської площі. Зараз через ремонтні роботи кількість вагонів на цьому напрямку зменшили на одну одиницю (з трьох до двох), та й прямувати вони будуть за спрощеним маршрутом:

пл. Тираспольська — пл. Старосінна

Проте у міськраді додають, що для зручності пасажирів збільшили кількість маршрутних таксі №121. Вони курсують з ТЦ "METRO" до ТРЦ "Рів'єра".

Трамваї № 17 і 18

Крім того, в Одесі тимчасово зупинено рух трамвайного маршруту №18. А вагони 17-го відтепер курсують від Куликового Поля до 6-ї ст. Великого Фонтану.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про нові правила авіакомпанії Ryanair. А також про подорожчання проїзду в Південний.